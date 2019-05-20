СМИ: ХАМАС опроверг сообщения о достигнутом с Израилем длительном перемирии

ТАСС, 20 мая. Палестинское движение ХАМАС опровергло сообщения о якобы достигнутом с Израилем перемирии сроком на шесть месяцев. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа", цитируя официального представителя ХАМАС в секторе Газа Фаузи Бархума.

Представитель движения назвал неправдой новость о якобы заключенном соглашении о длительном перемирии между ХАМАС и Израилем, которую ранее распространили израильские СМИ. Как отметил Бархум, любое соглашение с Израилем о прекращении огня "должно основываться на приверженности Тель-Авива к выполнению всех ранее достигнутых договоренностей".

Другой представитель руководства ХАМАС в Газе Басим Наим также подтвердил, что "никакого нового соглашения с Израилем достигнуто не было".

Некоторое время назад израильские СМИ информировали, что Израиль и движение ХАМАС, которое фактически контролирует блокированный сектор Газа, достигли соглашения о перемирии сроком на шесть месяцев. Отмечалось, что к этим договоренностям стороны якобы пришли при посредничестве и непосредственном участии представителей Египта и ООН.