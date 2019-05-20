CNN: принц Чарльз согласился на встречу с Трампом во время его госвизита в Великобританию

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. Принц Уэльский Чарльз дал согласие встретиться с Дональдом Трампом во время государственного визита президента США в Великобританию в начале июня. Об этом сообщила в понедельник американская телекомпания CNN.

По ее данным, сын королевы Великобритании Елизаветы II планирует встретиться с Трампом в Кларенс-хаусе, лондонской резиденции принца Чарльза и его супруги. Наиболее вероятной датой приема является 3 июня.

Телекомпания обратилась за подтверждением своей информации в Кларенс-хаус. Однако в резиденции наследника престола отказались прокомментировать публикацию.

Как обращает внимание CNN, подобная встреча в принципе считалась маловероятной, учитывая приверженность старшего сына британской королевы делу защиты окружающей среды. Принц является главой британских отделений Общества Красного Креста (с 2003) и Всемирного фонда дикой природы (с 2011). Трамп же в июне 2017 года заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, так как его выполнение грозит Соединенным Штатам потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году.

Как сообщила в апреле пресс-служба Букингемского дворца, президент США в период с 3 по 5 июня будет находиться в Великобритании с первым государственным визитом и встретится с королевой Елизаветой II.

Дональд Трамп в июле прошлого года посещал Великобританию с трехдневным рабочим визитом, во время которого он провел переговоры с премьер-министром Терезой Мэй и был принят на аудиенции у Елизаветы II. Пребывание президента США в Соединенном Королевстве тогда было омрачено многочисленными акциями протеста против проводимой им политики. Широкую поддержку британской общественности получила петиция с требованием не допустить государственного визита Трампа в Великобританию. В 2017 году это ходатайство поддержали более 1,8 млн человек, однако в правительстве заявили о необходимости визита, который должен "отразить важность связей между Великобританией и США".