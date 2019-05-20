{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Трамп заявил, что проведет переговоры с властями Ирана, когда они будут готовы

Президент США вновь предостерег власти Ирана от провокационных действий и угроз в отношении США
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Manuel Balce Ceneta

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что готов провести переговоры с властями Ирана только тогда, когда "они будут готовы". Такую позицию американский лидер обозначил в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Пенсильвания, где он выступит перед своими сторонниками. Слова президента приводит агентство Reuters.

Трамп также вновь предостерег власти Ирана от провокационных действий и угроз в отношении США, хотя и указал на отсутствие каких-либо признаков такого поведения Тегерана.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаТрамп, Дональд
Джоко Видодо одержал победу на выборах президента Индонезии
Действующий президент набрал 55,5% голосов
Читать полностью