Трамп заявил, что проведет переговоры с властями Ирана, когда они будут готовы

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что готов провести переговоры с властями Ирана только тогда, когда "они будут готовы". Такую позицию американский лидер обозначил в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Пенсильвания, где он выступит перед своими сторонниками. Слова президента приводит агентство Reuters.

Трамп также вновь предостерег власти Ирана от провокационных действий и угроз в отношении США, хотя и указал на отсутствие каких-либо признаков такого поведения Тегерана.