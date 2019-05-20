Трамп назвал важным прецедентом разрешение своему экс-юристу не выступать в Конгрессе

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал в понедельник важным прецедентом разрешение бывшему юрисконсульту Белого дома Дональду Макгану не выступать на слушаниях юридического комитета Палаты представителей Конгресса США, связанных с итогами завершенного американским спецпрокурором Робертом Мюллером расследования инкриминируемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году. Американский лидер поделился своим мнением в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Пенсильвания, где он выступит перед своими сторонниками. Трансляцию вели американские новостные телекомпании.

"Я думаю, что это очень важный прецедент. И адвокаты говорят, что они делают это не ради меня. Они делают это для аппарата президента. Мы говорим о будущих президентах", - подчеркнул глава государства.

В понедельник Белый дом разрешил своему бывшему юрисконсульту не выступать на слушаниях в Конгрессе. В опубликованном заявлении его адвокат подчеркнул, что Макган откажется от выступления в комитете.

Ранее в интервью телекомпании ABC пресс-секретарь президента Сара Сандерс заявляла, что Белый дом не разрешит Макгану представить в Конгресс США документы, имеющие отношение к деятельности спецпрокурора. Бывший юрисконсульт активно сотрудничал с Мюллером в ходе расследования и, как напомнила ABC, по крайней мере трижды давал показания. Именно поэтому глава комитета, демократ Джерролд Надлер добивается его явки на слушания. Демократ требовал от него предоставить все запрошенные документы и дать показания в комитете.

Надлер и ряд демократов Палаты представителей уже осудили решение Белого дома.

Расследование Мюллера

Министерство юстиции США обнародовало 18 апреля итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора президента США Дональда Трампа с Россией. Спецпрокурор при этом подчеркнул, что не может сделать однозначный вывод, создавал ли глава государства препятствия правосудию.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.