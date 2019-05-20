Президент Греции призвал ЕС не допустить произвола Турции в экономической зоне Кипра

АФИНЫ, 21 мая. /ТАСС/. Президент Греции Прокопис Павлопулос призвал ЕС не допустить произвола Турции в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра в связи с планами Анкары провести там поисково-разведочные работы с помощью направленного туда бурового судна "Фатих". Об этом президент Греции заявил на состоявшейся в понедельник вечером встрече с главным переговорщиком ЕС по Brexit Мишелем Барнье.

Павлопулос поблагодарил Барнье за его позицию в отношении суверенитета Республики Кипр и, в частности, по вопросу, касающемуся исключительной экономической зоны Кипра. "Защищая Кипр в этом случае, вы фактически защищали международное право и, в частности, морское право", - сказал Павлопулос европейскому переговорщику, отметив, что "от Турции требуется само собой разумеющееся - полное уважение международного права, потому что от этого зависит ее европейская перспектива".

"Важно то, что вы полностью понимаете тот факт, что уважение международной законности в случае с Кипром имеет огромное значение, потому что если мы допустим произвол Турции, то мы можем создать чрезвычайно опасный негативный прецедент. Наконец, всем хорошо известно, что ИЭЗ Кипра также является ИЭЗ Европейского союза, и, защищая Кипр, вы фактически защищали международную легитимность и европейские законы", - подчеркнул президент Греции, обращаясь к Барнье.

В свою очередь Барнье, касаясь своего визита на Кипр и проведенных там в понедельник встреч, заявил, что он солидарен с Кипром "в отношении произвола Турции в кипрской ИЭЗ".

Действия Анкары в водах Кипра

Анкара, оспаривающая границы исключительной экономической зоны Кипра, направила 4 мая в кипрскую ИЭЗ свое буровое судно "Фатих". Турция заявляет, что бурение продлится в течение четырех месяцев, и грозит направить в этот район второе буровое судно. МИД Греции потребовал от Анкары вывести "Фатих" из кипрских вод и подчеркнул, что "поддерживает постоянную связь и координацию с Республикой Кипр, ее партнерами по ЕС и союзниками в отношении последующих действий".

На шельфе и в ИЭЗ Кипра найдены большие месторождения природного газа. В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила, в частности, месторождение "Афродита", запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд кубометров.