Оппозиция Индонезии может в течение трех дней опротестовать итоги выборов президента

СИНГАПУР, 21 мая. /ТАСС/. Оппозиционный кандидат в президенты Индонезии Прабово Субианто имеет возможность в течение трех дней обратиться в Конституционный суд, чтобы опротестовать результаты выборов. Об этом сообщил во вторник председатель Центральной избирательной комиссии Ариф Будиман, оглашая итоги прошедших 17 апреля всеобщих выборов.

"Если представители Субианто не обратятся в высший судебный орган, то в ближайшую пятницу победитель выборов [действующий глава государства] Джоко Видодо будет объявлен избранным президентом на срок 2019-2024 годы.", - сказал Будиман.

Председатель ЦИК во вторник рано утром объявил, что по итогам проверки всех бюллетеней Видодо набрал 55,5% голосов избирателей, а его единственный соперник заручился поддержкой 44,5% избирателей. Между тем после оглашения результатов представители оппозиционного кандидата отказались подписать представленные итоговые протоколы выборов. Ранее Субианто заявил, что "во время подсчета голосов наблюдаются систематические и грубые ошибки, которые позволяют нынешнему президенту лидировать".

Как ожидалось, результаты выборов должны были объявить 22 мая. Вместе с тем из-за опасений массовых выступлений сторонников оппозиции ЦИК, видимо, решила огласить итоги на сутки раньше.

Организаторами готовящихся акций протеста выступают представители "Движения в защиту ислама 212", которые в прошлые выходные начали собирать и направлять в Джакарту из других городов страны участников выступлений. Это движение является неформальной организацией, которая объединила различные исламские группировки, в том числе радикального толка. 2 декабря 2016 года в столице прошло крупномасштабное шествие против тогдашнего губернатора Джакарты Басуки Чахая Пурнамы, которого обвинили в оскорблении чувств мусульман. Тогда им удалось вывести на улицы от 4 до 5 млн человек.