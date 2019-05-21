Экс-адвокат Трампа заявил, что юрист президента дал ему указания лгать Конгрессу США

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн заявил законодателям, что один из личных адвокатов главы государства Дональда Трампа Джей Секьюлоу дал ему указания лгать Конгрессу США. Об этом говорится в опубликованной в понедельник 600-страничной стенограмме прошедших в начале года закрытых слушаний в спецкомитете по разведке Палаты представителей законодательного органа. В понедельник его члены проголосовали за решение распространить эти документы.

По словам Коэна, он солгал законодателям, когда ранее говорил, что переговоры о строительстве высотного здания Trump Tower в Москве закончились 31 января 2016 года. Экс-адвокат Трампа пояснил, что на самом деле они завершились не в январе, а в июне 2016 года, и он вынужден был солгать из-за того, что это могло навредить республиканцу. Отвечая на вопрос конгрессменов, кто дал ему указания солгать, Коэн ответил: "Джей Секьюлоу".

Он также рассказал законодателям, что, по словам адвоката президента, Трамп рассматривал возможность помиловать своего бывшего юриста, чтобы "закрыть это расследование" инкриминируемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году. Коэн подчеркнул, что несколько раз информировал Трампа о ходе и статусе переговоров и о том, что они продолжались до июня 2016 года. Он заявил, что отлично помнит эти подробности.

В опубликованном в понедельник заявлении адвокаты Секьюлоу Джейн Раскин и Патрик Стробридж подвергли критике высказывания Коэна, которые, по их мнению, "противоречат логике, устоявшимся законам и здравому смыслу". Проект строительства небоскреба "Трамп-тауэр" в Москве так и не был реализован.

При этом на открытых слушаниях в конце февраля Коэн признал, что американский лидер не давал ему распоряжений лгать при даче показаний Конгрессу. Тогда он выступал в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей и, в частности, утверждал, что лично лгал первой леди США об изменах ее мужа, а также, что глава государства в 2016 году лично поручил ему заплатить экс-порноактрисе Сторми Дэниелс $130 тыс. для того, чтобы та хранила в секрете информацию об интимных отношениях с Трампом. Также Коэн подтвердил, что не располагает никакими сведениями, подтверждающими достоверность подозрений по поводу сговора нынешнего президента США с должностными лицами в России в преддверии американских выборов в ноябре 2016 года.

Коэн в декабре 2018 года был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США.