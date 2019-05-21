В Конгрессе заявили, что неуступчивость Трампа чревата импичментом

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. Демонстративный отказ президента США Дональда Трампа идти навстречу демократам в Конгрессе чреват процедурой импичмента. С таким предупреждением выступил в понедельник в эфире телекомпании CNN председатель юридического комитета нижней палаты Конгресса США Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк).

Его попросили прокомментировать решение Белого дома позволить своему бывшему юрисконсульту Дональду Макгану проигнорировать повестку на слушания юридического комитета Палаты представителей Конгресса США, связанные с итогами завершенного спецпрокурором Робертом Мюллером расследования инкриминируемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году. "Из-за непокорности президента и его противозаконного поведения становится все сложнее игнорировать альтернативные [меры воздействия], включая импичмент. Мы рассмотрим импичмент и другие альтернативы", - ответил конгрессмен.

"Президент не может быть над законом", - добавил Надлер. Он выразил убежденность в том, что Трамп "поступает во вред себе, если рассчитывает" спровоцировать демократов в Конгрессе на процедуру импичмента. "Мы размышляем надо многим и просто можем сделать это [отстранить от должности]", - добавил глава комитета.

Ранее в интервью телекомпании ABC пресс-секретарь президента Сара Сандерс заявила, что Белый дом не разрешит Макгану представить Конгрессу США документы, имеющие отношение к деятельности спецпрокурора. Бывший юрисконсульт активно сотрудничал с Мюллером в ходе расследования и, как напомнила ABC, по крайней мере трижды давал показания. Именно поэтому Надлер добивается явки Макгана на слушания. Демократ требовал от него предоставить все запрошенные документы и дать показания в комитете.

Министерство юстиции США обнародовало 18 апреля итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора президента США Дональда Трампа с Россией. Спецпрокурор при этом подчеркнул, что не может сделать однозначный вывод, создавал ли глава государства препятствия правосудию.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.