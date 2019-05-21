В Малави началось голосование на президентских и парламентских выборах

ПРЕТОРИЯ, 21 мая. /ТАСС/. Избирательные участки в Республике Малави открылись во вторник для голосования на президентских и парламентских выборах. Оно будет продолжаться с 06:00 до 18:00 по местному времени (с 07:00 до 19:00 мск), а результаты, как обещает избирательная комиссия, станут известны в течение восьми дней.

На высший государственный пост африканской страны претендуют восемь кандидатов, включая 78-летнего действующего президента Питера Мутарику, баллотирующегося на второй пятилетний срок. В случае избрания он обещает поднять Малави по экономическим показателям до уровня Сингапура и Малайзии. Сегодня Малави - одна из наименее развитых и наиболее зависящих от иностранной помощи стран Африканского континента, половина населения которой живет за чертой бедности.

Малави регулярно сотрясают крупные коррупционные скандалы. Самый крупный из них разразился вскоре после прихода к власти в 2013 году первой женщины-президента этой страны Джойс Банды. Тогда у ряда высокопоставленных чиновников, в том числе нескольких членов правительства ее предшественника Бингу ва Мутарики (брата действующего главы государства), были найдены крупные суммы наличных, полученных путем незаконного обогащения. После отставки и сама Банда попала под подозрение в растратах бюджетных средств, а сменивший ее Питер Мутарика был обвинен в лоббировании интересов одной из частных компаний, которая получила от властей контракт на поставку питания для национальной полиции.

Одним из наиболее ярких и влиятельных критиков действующего лидера страны стал 46-летний вице-президент Саулос Чилима, в прошлом году вышедший из правящей Демократической прогрессивной партии и создавший свое собственное "Объединенное движение за трансформацию". Он также баллотируется на пост президента и, по мнению экспертов, входит в число фаворитов кампании. Другим видным политиком, который имеет хорошие шансы одержать победу, является бывший протестантский священник, а ныне лидер оппозиционной Партии конгресса Малави Лазарус Чаквера. На предыдущих выборах 2014 года он получил 27,8% голосов, заняв второе место. В ходе нынешней кампании его поддержала Банда, снявшая в его пользу свою кандидатуру.

Выборы президента, согласно малавийскому законодательству, проходят в один тур, а победителем признается кандидат, набравший простое большинство голосов. Так, например, Питеру Мутарике для победы пять лет назад хватило 36,4% голосов.

Вместе с главой государства малавийские граждане изберут однопалатный парламент, состоящий из 193 депутатов. По итогам прошлых выборов ни одна из партий не получила в нем абсолютное большинство. В голосовании, по данным избирательной комиссии, смогут принять участие 6,8 млн человек. Общая численность населения Малави - 18,6 млн.