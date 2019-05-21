Общественники подсчитали, на сколько семья Зеленских увеличила доходы за 2018 год

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Активисты украинского общественного движения "Честно" подсчитали, на сколько в 2018 году увеличился доход Владимира Зеленского, вступившего накануне в должность президента Украины, и его семьи.

По данным общественников, в 2018 году Зеленские увеличили состояние на 6 млн гривен ($229 тыс. ) по сравнению с 2017 годом, сообщается в материале, размещенном на сайте движения.

В целом доходы Зеленского и членов его семьи за 2018 год составили 14,63 млн гривен ($558 тыс.), из которых 10,46 млн гривен (около $400 тыс.) - доходы за предпринимательскую деятельность. Денежные активы в 2018 году составили около 22,55 млн гривен ($860,6 тыс.).

Общее состояние Зеленского составило около 37 млн гривен ($1 млн 412 тыс.), подсчитали активисты, тогда как в 2017 году общая сумма состояния составила 31,33 млн гривен ($1 млн 194 тыс.). Таким образом, разница составляет около 6 млн гривен.

Декларация

Согласно данным опубликованной декларации, Зеленский задекларировал 9,748 млн гривен ($360 тыс.) доходов в 2018 году. По данным Национального агентства по предотвращению коррупции, Зеленский в отчете также указал виллу в Италии за почти 89 млн гривен ($3,3 млн) и пять гостиничных номеров в Грузии, а также несколько квартир в Киеве, квартиру жены в Крыму площадью почти 130 кв. м и ряд других объектов недвижимости за рубежом. У него, в частности, есть квартира в Великобритании площадью 91 кв. м стоимостью 42 млн гривен ($1,5 млн), жилой дом в Италии площадью 413 кв. м, который Зеленский приобрел в 2015 году, хотя в декларации за 2017 год он не указывал итальянской недвижимости.

По данным агентства, в отчете за 2018 год указаны пять объектов незавершенного строительства - гостиничные номера в Грузии и квартира в Киеве площадью почти 300 кв. м стоимостью более 19 млн гривен (свыше $700 тыс.).

Зеленский с женой Еленой являются конечными бенефициарами ООО "Киноквартал", ООО "Студия квартал - 95", ООО "Зелари Фиш", Aldorante Limited (зарегистрирована на Кипре), Vilhar Holdings Limited (зарегистрирована на Кипре), Film Heritage Inc (зарегистрирована в Белизе), San Tommaso SRL (зарегистрирована в Италии). По сравнению с 2017 годом из перечня компаний исчезла Megiritano Ventures Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.

В 2018 году по основному месту работы ("Квартал 95") Зеленский заработал 4,2 млн гривен (почти $155 тыс.). Кроме этого, он задекларировал еще 5,548 млн гривен дохода (около $205 тыс.). Супруга президента в 2018 году заработала 4,9 млн гривен ($180 тыс.). Наличными президент хранит $190 тыс., €107 тыс., его супруга - 150 тыс. гривен ($5,5 тыс.). Другие средства супруги хранят на счетах Приватбанка, преимущественно в Латвии. У Зеленского на счетах - $440 тыс., 1 млн гривен и €130, у Зеленской - почти $12 тыс., больше 100 тыс. гривен ($3,7 тыс.).

В то же время Зеленский сообщил о ряде финансовых обязательств - кредитов в "ОТП Банк" на 200 тыс. гривен ($7,4 тыс.) и 400 тыс. гривен ($14,8 тыс.) в Приватбанке, а также заем в собственной компании Film Heritage Inc на сумму £1 775 935 ($2 млн 260 тыс.).

Президентская чета задекларировала акции и облигации на Украине и Кипре, корпоративные права на ООО "Киноквартал", "Студия квартал-95", "Зелари Фиш", "Продюсерский центр "Лига смеха", "Анимационная студия 95", "Квартал ТВ", "Фиш-хаус", "Инвест Анима", "Гауда Студио", "Квартал-концерт". Кроме того, у супругов есть по несколько ценных часов марок Roleх, Piaget, Bovet, Breguet, Tag Heuer; автомобили Range Rover 2016 года выпуска, Mercedes Benz S500 4 MATIC 2014 года выпуска. В 2018 году у жены Зеленского был еще и BMW.

Зеленский также задекларировал три изобретения, три полезные модели, более 30 торговых марок или коммерческих наименований.