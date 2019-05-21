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Спикер парламента Словакии в конце июня посетит Россию

Андрея Данко будет сопровождать бизнес-делегация

ПРАГА, 21 мая. /ТАСС/. Председатель Национального совета (парламента) Словакии Андрей Данко во главе делегации деловых кругов республики в конце июня - начале июля посетит Россию. Об этом ТАСС сообщил во вторник директор департамента связей с общественностью высшего законодательного органа республики Томаш Костелник.

"Председатель парламента Словакии Андрей Данко 30 июня направится с визитом в Россию, - сказал он. - На данный момент в рабочей программе спикера обозначен данный срок начала визита в РФ. Его будет сопровождать представительная бизнес-делегация".

В Москве у Данко предстоят встречи с руководителями министерства промышленности и торговли РФ. Словацкие предприниматели установят новые и расширят существующие контакты с российскими партнерами. Предполагается обсуждение возможностей совместной реализации конкретных экономических и инвестиционных проектов.

Кроме того, возглавляемая спикером парламента делегация планирует осуществить поездку "в один из российских регионов", добавил Костелник.

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