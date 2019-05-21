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Политический кризис в Венесуэле
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Венесуэла потеряла $130 млрд с 2015 года от действий США

Карлос Рафаэль Фариа Тортоса подчеркнул, что правительство страны ведет очень неравную войну против самой мощной экономической и военной державы в мире

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Потери Венесуэлы от экономической блокады США с 2015 по 2018 годы составили $130 млрд. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции венесуэльский посол в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

"В результате экономической блокады, введенной США, потери оцениваются в $130 млрд за период с 2015 по 2018 годы, - сказал он. - С этими средствами наша страна могла бы идти дальше в течение девяти лет".

"Правительство нашего президента Николаса Мадуро ведет очень неравную войну против самой мощной экономической и военной державы в мире - это США", - подчеркнул дипломат.

В новость были внесены изменения (12:24 мск) - добавлены подробности по тексту.

Теги
СШАВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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