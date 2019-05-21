Эквадор подсчитал, во сколько обошлось содержание Ассанжа в посольстве в Лондоне

ТАСС, 21 мая. Расходы Эквадора, связанные с пребыванием основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве страны в Лондоне, составили $800 тыс., а не $6 млн, как ранее сообщал эквадорский МИД. Это следует из предварительного заключения Государственной контрольной комиссии (ГКК) республики, представленного в понедельник в Кито, сообщило агентство EFE.

В перечень расходов вошли, в частности, "медуслуги, обеспечение продовольствием, охрана, предоставление связи" Ассанжу, говорится в информации ГКК. За почти семь лет, в течение которых австралиец укрывался в диппредставительстве Эквадора в Лондоне, "было затрачено $795 372,71".

Примечательно, что 11 апреля глава МИД Эквадора Хосе Валенсия заявил, что расходы страны, связанные с пребыванием Ассанжа в посольстве республики в Лондоне, составили более $6 млн. Он уверял, что на обеспечение безопасности австралийца было направлено $5 817 000 и почти $400 тыс. на медицинские расходы, еду и чистку одежды. Еще $300 тыс., по словам Валенсии, было потрачено на юридическую помощь Ассанжу.

Эквадорские представители пока не выступали с разъяснения весьма существенного расхождения в данных ГКК и МИД республики о расходах на пребывание Ассанжа в посольстве.