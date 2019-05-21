Александар Вучич и Леонид Слуцкий обсудили ситуацию в Косове

БЕЛГРАД, 21 мая. /ТАСС/. Ситуация в автономном сербском крае Косово и Метохия, а также действия непризнанной администрации в Приштине стали одной из основных тем встречи президента Сербии Александара Вучича с председателем комитета Госдумы РФ по международным делам Леонидом Слуцким. Об этом сообщила во вторник пресс-служба кабинета президента балканской страны.

Собеседники обсудили "дальнейшее развитие российско-сербского сотрудничества во всех областях". Вучич отметил большое значение своей недавней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине и поблагодарил Россию за "твердую поддержку и защиту целостности и независимости Сербии и ее государственных и национальных интересов".

"Вучич оповестил Слуцкого о развитии ситуации в Косове и Метохии, особенно о мерах приштинских властей, которые, помимо застоя в диалоге, вызвали ухудшение условий жизни сербов в Косове. Президент Вучич сказал, что диалог может быть продолжен только если Приштина отменит неразумные пошлины на сербские товары", - говорится в сообщении. В то же время сербский лидер отметил, что "Сербия всегда будет ориентирована на политику мира и стабильности".

Слуцкий заявил, что "в Москве гордятся самыми близкими отношениями двух наших стран" и намерены "всегда поддерживать позиции Сербии, особенно в вопросе Косова и Метохии".