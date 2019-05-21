Оппозиция в Эстонии призвала к отставке главы МВД из-за "ущерба репутации страны"

ТАЛЛИН, 21 мая. /ТАСС/. Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии (КНП) Март Хельме своими действиями нанес ущерб репутации эстонского государства и должен быть отстранен от должности. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник Партией реформ.

"С момента вступления правительства в должность и, к сожалению, до этого министр внутренних дел Март Хельме успел нанести ущерб репутации эстонского государства и ведомства в сфере ответственности МВД, а также показал своими действиями, что он не осознает ответственности, которая связана с должностью члена правительства, - указано в тексте. - Март Хельме с позиции члена правительства подвергал вербальным нападкам женщин, экспертов в социальной сфере, журналистов и принципы правового государства, а также уничижительно о них высказывался".

Партия реформ считает, что министр должен сам подать в отставку, однако, поскольку он этого не сделал, Рийгикогу (парламент) может вынести ему вотум недоверия. Соответствующая инициатива поступит в парламент на следующей неделе, указали реформисты.

Ранее лидер реформистов Кая Каллас заявила, что партия готовит вотум недоверия Марту Хельме. Для того, чтобы вотум был вынесен, его должны поддержать не менее 51 депутата 101-местного Рийгикогу. В данный момент Партия реформ и их союзники контролируют в парламенте 44 места.

Ранее глава МВД Эстонии сказал, что входившие в прошлые правительства партии (Партия реформ, Социал-демократическая партия и партия "Отечество") могут быть причастны к скандалу с отмыванием финансовых средств с участием сотрудников отделения Danske Bank. Общий объем отмытых средств оценивается минимум в €7 млрд. Премьер-министр Юри Ратас заявил в этой связи, что у него "нет ни одного примера или подозрения, что одна, вторая или третья партии в Эстонии как-то с этим связаны".

Также Хельме заявил, что Россия до сих пор не вернула Эстонии 5,2% территории. Как пояснил ТАСС российский дипломатический источник, территории, о которых, вероятно, говорит Хельме, включают Ивангород, а также часть Печорского района. По условиям Тартуского договора, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, эти земли принадлежали Эстонии. После ее вхождения в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР. Позднее Ратас заявил, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, что Эстония признает существующую границу с РФ.