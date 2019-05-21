СМИ: сотрудники прокуратуры Судана не смогли арестовать экс-главу нацразведки

КАИР, 21 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Судана выдала ордер на арест и проведение обыска в доме бывшего главы Национальной службы разведки и безопасности Салаха Гоша. Его личная охрана не позволила силовикам задержать его, сообщил в среду телеканал Al Hadath.

По информации телестанции, ордер на арест был выписан в связи с обвинениями в причастности экс-руководителя нацбезопасности к убийствам демонстрантов в Хартуме.

Гош подал в отставку 13 апреля - через день после военного переворота и отстранения армией от власти президента Омара аль-Башира. Однако до сих он и его дом тщательно охраняются верными ему людьми, которые пригрозили расправой представителям судебных органов власти.

Ранее обвинения в причастности к подстрекательствам и убийствам демонстрантов были выдвинуты аль-Баширу, который в настоящее время содержится в столичной тюрьме Кобер. Ему также инкриминируется отмывание денег и финансирование терроризма.