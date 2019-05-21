В Нидерландах арестовали одного из лидеров "Джебхат ан-Нусры"

ГААГА, 21 мая. /ТАСС/. Командующий одним из батальонов террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) арестован в Нидерландах. Об этом сообщила во вторник голландская прокуратура.

"Полиция арестовала 47-летнего сирийца в городе Капелле на юге страны по подозрению в совершении военных и террористических преступлений, - информировали в ведомстве. - Он известен под именем Абу Кудер и командовал одним из батальонов группировки "Джебхат ан-Нусра".

В ходе спецоперации полиция обыскала дом подозреваемого и изъяла компьютер и мобильный телефон. Параллельно полиция Германии провела обыски в домах шести человек, которые могли входить в тот же батальон.

Арестованный, по данным прокуратуры, проживал в Нидерландах с 2014 года и имел вид на жительство. Уголовное расследование в его отношении было начато после получения информации от полиции Германии.

Абу Кудер предстанет перед судьями Окружного суда Гааги в пятницу. В соответствии с голландским законодательством, прокуратура имеет право преследовать лиц за геноцид, военные преступления и преступления против человечности, совершенные по всему миру, если подозреваемые проживают в Нидерландах.