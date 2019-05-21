Кабмин Таиланда объявил 4 мая государственным праздником по случаю коронации Рамы Х

БАНГКОК, 21 мая. /ТАСС/. Кабинет министров Таиланда во вторник объявил 4 мая государственным праздником по случаю коронации короля Маха Вачиралонгкорна (Рамы Х), сообщила газета The Nation.

Предыдущим днем коронации было 5 мая, которое считалось выходным. Именно в этот день 69 лет назад был коронован Пумипон Адульядет (Рама IX). По словам официального представителя правительства Таиланда Атхисита Чайяанувата, нововведение предоставит жителям королевства в общей сложности 19 государственных праздников в год.

Ранее кабмин объявил государственным праздником 3 июня - день рождения королевы Сутхиды. 1 мая Маха Вачиралонгкорн объявил, что сочетался браком с генералом Сутхидой Вачиралонгкорн. 4 мая монарх был официально коронован и присвоил супруге официальный титул - Ее Величество королева Сутхида.