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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

В Пентагоне заявили, что США на время предотвратили возможность атак со стороны Ирана

И.о. министра обороны США Патрик Шанахан при этом отметил, что уровень угрозы остается высоким

ТАСС, 21 мая. Уровень угрозы для США со стороны Ирана остается высоким, однако Вашингтону удалось заставить Тегеран воздержаться от реализации планов по нанесению ударов по американцам в регионе. Об этом заявил во вторник журналистам в Пентагоне исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

"Я думаю, что предпринятые нами шаги были очень предусмотрительными, мы заблокировали возможность осуществления [Ираном] атак на американцев, и это очень важно, - приводит агентство Reuters слова Шанахана. - Я бы сказал, что уровень угрозы остается высоким, и наша задача - добиться того, чтобы иранцы не допустили просчета".

Администрация президента Дональда Трампа в качестве сигнала властям Ирана направила ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln, а также стратегические бомбардировщики B-52 в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США, куда входят, прежде всего, Ближний Восток и Центральная Азия. В Вашингтоне подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Тегераном, но готовы защищать своих военнослужащих, дислоцированных в регионе. В Пентагоне назвали этот шаг "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов".

В опубликованном во вторник интервью телекомпании CNN глава иранского МИД Джавад Зариф заявил, что Вашингтон ведет "опасную игру", наращивая свое военное присутствие в районе Персидского залива. По его словам, развертывание "всей этой военной техники на небольшом пространстве само по себе предполагает возможность возникновения чрезвычайных ситуаций".

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаТрамп, ДональдЗариф, Мохаммад ДжавадШанахан, Патрик
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