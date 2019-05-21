Глава МИД Германии заявил, что Европа хочет продолжать диалог с Россией

БЕРЛИН, 21 мая. /ТАСС/. Европе следует выработать сплоченную позицию по международным вопросам, в том числе для диалога с РФ, который необходим сообществу. Об этом заявил во вторник в Гамбурге глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Мы хотим продолжать диалог с Россией", - приводит агентство DPA слова Мааса, который указал при этом на существующие разногласия с Москвой.

ЕС "должен говорить в унисон на мировой арене", сказал Маас на встрече с коллегами из стран Балтии - главами МИД Латвии и Литвы Эдгарсом Ринкевичсом и Линасом Линкявичюсом, а также статс-секретарем в МИД Эстонии Паулем Теэсалу.

В этом контексте Маас также указал на важность предстоящих на этой неделе выборов в Европарламент.