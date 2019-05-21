Вице-президент МККК: гуманитарная помощь Венесуэле должна оставаться вне политики

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Политический аспект не должен влиять на оказание гуманитарной помощи Венесуэле. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Жиль Карбонье.

По его словам, ситуация в этой стране вызывает особую озабоченность из-за отсутствия возможности у населения получать базовые услуги, среди которых здравоохранение и водоснабжение. "Мы также обеспокоены положением уязвимых категорий населения, которые не имеют источник дохода и пытаются свести концы с концами. В связи с этим МККК увеличил масштабы своей операции в Венесуэле: почти в три раза вырос бюджет на данную страну - с 9 млн швейцарских франков до практически 25 млн", - указал собеседник агентства, отметив, что это позволило оказать помощь 28 больницам и центрам первичной медицинской помощи, а также провести работу по обеспечению питьевой водой.

Он также подчеркнул, что организация в своей работе ориентируется на принципы нейтралитета. "Мы самостоятельно оцениваем нужды населения и затем предоставляем гуманитарную помощь исключительно с согласия правительства Венесуэлы и всех остальных сторон, которые вовлечены в этот процесс. Мы заинтересованы в согласии правительства [Николаса] Мадуро: недавно президент МККК [Петер Маурер] был в Венесуэле, где встречался с Мадуро. Мы не встреваем в политические дискуссии в сфере гуманитарной помощи, мы считаем, что это должно оставаться вне политики", - продолжил вице-президент МККК.

Комментируя ситуацию и дискуссию, которые возникли в связи с американской гуманитарной помощью Венесуэле, он сказал, что МККК мог бы предложить услуги посредника по оказанию помощи этой стране: "Это бы позволило вывести попытки справиться с гуманитарным кризисом из политической плоскости".

"Мы обратились к странам-донорами [с просьбой] оказывать поддержку нашей работе. Мы, безусловно, готовы принять финансовую поддержку, если нам будет позволено распределять ее согласно нашему плану, который основывается на тщательном анализе гуманитарной ситуации и оценке нужд людей. Если страны-доноры заинтересованы в поддержке МККК, мы не можем не приветствовать это", - отметил Карбонье.

При этом он напомнил, что в ноябре прошлого года было подписано соглашение, согласно которому РФ стала регулярным финансовым донором МККК. "Для нас это знак того, что Россия признаёт ценность и значимость МККК как нейтральной, независимой, беспристрастной гуманитарной организации, работающей в зонах конфликта", - резюмировал собеседник агентства.

16 апреля первый самолет МККК прибыл из Панамы в Каракас с грузом гуманитарной помощи общим весом 24 т. До этого Россия доставила в Венесуэлу около 7,5 т лекарств, медицинских инструментов и оборудования.