Оппозиция в Абхазии заявила о намерении провести переговоры с президентом

СУХУМ, 21 мая. /ТАСС/. Представители оппозиции, которые собрались в центре Сухума с требованием переноса выборов президента из-за госпитализации одного из своих лидеров Аслана Бжании, намерены направить переговорщиков к президенту Раулю Хаджимбе. Об этом сообщил журналистам во вторник руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии Теймураз Хишба.

"Мы отправляем группу переговорщиков к президенту и надеемся, что будем услышаны. Делегация сформирована, это уважаемые в Абхазии люди, они ответят по итогам на ваши вопросы. Они придут туда [к президенту], чтобы достучаться до президента, что ситуация накалена до предела и он своим решением может исправить ситуацию. У него есть возможность предотвратить сложные процессы", - сказал Хишба.

По его словам, оппозиция настаивает на переносе выборов.

В администрации президента Абхазии ТАСС сообщили, что пока представители оппозиции не обращались по вопросу переговоров.

О ситуации в Абхазии

Акция оппозиции началась в центре Сухума в понедельник. Оппозиция потребовала переноса с 21 июля на осень выборов президента республики в связи с болезнью Бжании, который заявил об участии в выборах. Он был госпитализирован в апреле в тяжелом состоянии. По заявлению близких, которые опираются на результаты независимого исследования в германской клинике, он мог быть отравлен.

Во вторник спикер парламента Валерий Кварчия сообщил, что поступило официальное заключение врачей, которое отрицает факт отравления Бжании. Между тем депутаты и ряд экспертов настаивают на более детальной проверке гипотезы об отравлении претендента на пост главы государства.

Парламент Абхазии 20 мая отказался переносить дату выборов на 23 ноября. В ответ на решение оппозиция объявила о проведении бессрочной акции протеста в Сухуме и начале акций неповиновения по всей Абхазии. Были перекрыты два участка дорог на республиканской трассе, в Сухуме во вторник была практически парализована работа общественного транспорта.

Президент Абхазии обвинил оппозицию в попытках захватить власть. Он призвал граждан республики не поддаваться на провокации.