Суд в Лондоне изъял средства племянницы Башара Асада из-за подозрений в обходе санкций

ТАСС, 21 мая. Вестминстерский магистратский суд Лондона конфисковал во вторник £24,668 тыс. (более $31 тыс.), поступившие на банковский счет дочери бывшего заместителя главы минобороны Сирии Асефа Шауката и племянницы президента Сирии Башара Асада Анисе Шаукат во время ее обучения в Великобритании. Об этом сообщает британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA).

Всего в период 2017-2018 годов на счет студентки в банке Barclays было начислено 56 вкладов на общую сумму £150 тыс. (около $191 тыс.). Анисе Шаукат не имеет зарегистрированного источника доходов, а транзакции были совершены через неофициальную систему перевода денег. Переводы на счет студентки могут, как подозревает NCA, являться частью схемы по отмыванию средств и обходу персональных санкций ЕС против Башара Асада и его сестры, матери Анисе, Бушры Асад.

"Наше расследование позволило понять сложность отслеживания незаконного движения финансов. Безобидные вклады в коммерческих банках Великобритании могут в конечном итоге оказаться частью финансового состояния, накопленного лицами, подпадающими под международные санкции", - заявил представитель отдела по борьбе с международной коррупцией агентства Роб Макартур.

Счет девушки был заморожен еще в ноябре 2018 года после того, как следователи проинформировали банк Barclays о подозрительных операциях. Правоохранителям также удалось установить, что Шаукат снимала в Лондоне квартиру, арендная стоимость которой составляла £60 тыс. в год (около $76,4 тыс.). Адвокат девушки Зубаир Ахмад заявил в суде, что защита не обжалует ходатайства NCA о конфискации средств.