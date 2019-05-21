В Китай направлена парламентская группа для освобождения арестованных канадцев

ОТТАВА, 21 мая. /ТАСС/. Правительство Канады направило в Китай парламентскую делегацию с целью обсудить возможности освобождения двух канадских граждан, которые обвиняются в угрозе национальной безопасности КНР. Об этом во вторник в эфире телеканала CBC заявила глава канадского МИД Христя Фриланд.

По ее словам, делегацию возглавит ее парламентский секретарь Роб Олифант. "Роб уже обсуждал этот вопрос. Для китайцев важно выслушать это непосредственно от нас, - сказала глава МИД. - Это ужасная ситуация, и мы действительно считаем, что эти два мужчины были незаконно задержаны". По ее словам, вопрос с арестом двух канадцев является "очень сложным моментом в отношениях между Канадой и Китаем".

Фриланд добавила, что премьер-министр Джастин Трюдо и председатель КНР Си Цзиньпин уже обсуждали эту тему, а сама министр неоднократно пыталась встретиться со своим китайским коллегой Ван И, но безрезультатно. "Похоже, что на ранних стадиях такого рода противостояния китайцы избегают встреч на более высоком уровне", - пояснила она отправку в Китай канадской парламентской делегации.

В начале декабря 2018 года между Оттавой и Пекином возникли дипломатические трения, связанные с задержанием финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу. Она была задержана 1 декабря в аэропорту Ванкувера канадскими правоохранительными органами по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 11 декабря суд выпустил ее под залог, разрешив проживать в ванкуверском доме ее мужа до окончательного решения об экстрадиции.

Вскоре после задержания Мэн Ваньчжоу власти КНР задержали в Пекине бывшего канадского дипломата, сотрудника НПО "Международная кризисная группа" Майкла Коврига, а затем сообщили о задержании еще одного канадского гражданина - Майкла Спэйвора. Последний владеет международной неправительственной организацией Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи. Оба канадских гражданина обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. На прошлой неделе Ковриг и Спэйвор были отправлены под арест.