Зеленский не станет обращаться в Конституционный суд из-за закона о языке

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не станет инициировать рассмотрение в Конституционном суде резонансного закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом во вторник заявил глава администрации президента Украины Андрей Богдан.

"Мы не будем обращаться в Конституционный суд, такой закон принят", - заявил он в эфире телеканала "112 Украина", говоря о языковом законе. При этом Богдан назвал допустимым рассмотрение этого документа в Конституционном суде по ходатайству депутатов парламента. "Мы не будем мешать кому-то обращаться в Конституционный суд. У народных депутатов есть право обратиться, а у суда - дать ответ", - заключил он.

Бывший президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривает, что граждане страны будут обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Основатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко назвал данный закон противоречащим международным правовым нормам, сообщив, что оппозиция обратиться в Конституционный суд для его отмены.

США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия 20 мая заблокировали инициированное Россией экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За проведение такого заседания выступили Россия, Китай, ЮАР, Доминиканская Республика и Экваториальная Гвинея.