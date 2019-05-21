В Аргентине начались слушания по делу экс-президента Фернандес де Киршнер

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 мая. /ТАСС/. Первое слушание по коррупционному делу, обвиняемой по которому проходит сенатор и экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, прошло во вторник в суде Буэнос-Айреса. Заседание транслировалось Центром судебной информации.

В течение трех часов судья зачитывал обвинения, которые предъявляют экс-главе государства и другим фигурантам дела. По версии следствия, Фернандес де Киршнер играла ключевую роль в преступном сговоре с целью присвоения бюджетных средств, выделенных на реализацию инфраструктурных проектов в провинции Санта-Крус.

Большинство контрактов в рамках этой схемы якобы получали компании, принадлежащие предпринимателю Ласаро Баесу. По данным стороны обвинения, в общей сложности они получили 46 млрд песо ($1 млрд) из бюджета на 52 проекта. При этом около половины из них не были реализованы.

Фигуранты дела в суде не выступали. Следующее заседание состоится 27 мая. Как ожидается, рассмотрение дела продолжится до конца года. В ходе слушаний должны выступить все обвиняемые и более 120 свидетелей.

Экс-президент является также фигурантом других уголовных дел. Ее обвиняют в растрате, отмывании денег, махинациях при предоставлении государством субсидий и препятствовании расследованию терактов. Фернандес де Киршнер считает себя жертвой политического преследования.

В конце прошлой недели Фернандес де Киршнер объявила, что будет баллотироваться на пост вице-президента Аргентины в связке с кандидатом на должность главы государства Альберто Фернандесом. Президентские выборы пройдут в октябре.