В непростых условиях, но полезная. В Вене прошла VI Европейская конференция клуба "Валдай"

Отказ от участия в экспертной дискуссии всех представителей Австрии без объяснения причины, изменение места проведения мероприятия и, как следствие, его программы - с этими и многими другими проблемами накануне вечером в одну минуту столкнулись организаторы валдайского клуба. Какое-то время представители СМИ ставили под сомнение и возможность проведения всего мероприятия. Но утром 21 мая участники дискуссии, как и было запланировано, встретились за одним столом. Правда, не в зале Академии национальной обороны и безопасности Австрии, а в переговорной комнате, расположенной на четвертом этаже пятизвездочного отеля Grand Hotel Wien.

Примечательно, что неожиданные сложности не стали препятствием для присутствия на заседании "Валдая" не только представительной российской делегации, но и иностранных участников. Только в пленарной сессии дискуссионного клуба приняли участие заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, исполнительный директор Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо, постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, а также посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

В сравнительно небольшой по размерам комнате не всем журналистам хватило мест, не было микрофонов и переводчиков, из-за чего спикеры были вынуждены общаться исключительно на английском языке. Однако все эти мелкие неурядицы не смогли затмить ту дружескую атмосферу, которая царила на мероприятии: в кулуарах Европейской конференции "Валдая" участники горячо приветствовали друг друга, обменивались шутками и долго общались на ногах. А Зербо, обращаясь в ходе своего выступления к представителям РФ, использовал не официальные обращения, а разговорное "fellow".

Более того, возникшая накануне ситуация, ни разу не была упомянута ни в одном выступлении, ведь участникам конференции и так было что обсудить.

Без лишних слов

В связи с упомянутыми обстоятельствами конференция была ощутимо сокращена по времени, но это, безусловно, не сказалось на ее качественной составляющей. Как и ожидалось, участники обсудили тему общеевропейской безопасности, шаги по преодолению тенденции к закреплению внешнеполитического индивидуализма и односторонности, а также рассмотрели возможности минимизации ущерба от взаимных санкций.

Так, в своем выступлении Грушко подчеркнул, что Россия активно прибегает к многосторонним площадкам для того, чтобы способствовать укреплению сбалансированной, а не фрагментированной полицентричности. По его словам, современный мир слишком сложен и взаимозависим, чтобы "полагаться на "лоскутное одеяло" национальных и "клубных" подходов". Дипломат также подчеркнул важность сохранения международных договоренностей, которые пока что "не пали жертвой чьих-то сиюминутных интересов".

Ульянов отметил, что на сегодняшний день режим контроля над вооружениями в Европе заметно ослаб, однако "слухи о его кончине несколько преувеличены". Вместе с тем российский постпред обратил внимание на некую несамостоятельность ЕС и отсутствие собственной активной позиции в военно-политической области. В этой связи дипломат подтвердил готовность Москвы к переговорам по данному вопросу с европейскими коллегами, а также призвал Евросоюз стремиться работать совместно с РФ "там, где интересы объективно совпадают".

Такой же позиции, как оказалось, придерживаются и европейские партнеры. Так, генеральный секретарь ОБСЕ указал на безальтернативность многосторонней дипломатии. По его словам, большинство современных вызовов для безопасности, среди которых терроризм, экстремизм, киберугрозы и контрабанда оружием, не могут быть решены в одиночку даже самыми сильными государствами. "Эффективный многосторонний подход может существовать только на основе справедливости, доверия и порядка", - пояснил Гремингер, добавив, что именно структурированный диалог позволяет России поддерживать в рамках ОБСЕ "прямой контакт по насущным вопросам с военными других государств".

И снова Вашингтон

Американский фактор в российско-европейских отношениях обойти почти невозможно, и каждый участник Европейской конференции "Валдая" в Вене так или иначе высказывался на этот счет.

Тему сохранения архитектуры безопасности, которой в последнее время был нанесен не один удар со стороны Вашингтона, подробно раскрыл в своем выступлении Ульянов. Он подчеркнул, что Россия не может нести эту ношу одна и ждет, что от европейцев большей самостоятельности в вопросах контроля над вооружениями. В частности, по его мнению, Европа могла бы более четко артикулировать свою позицию в пользу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, а также ракетного противостояния РФ и США.

Замглавы МИД Грушко подчеркнул, что некоторые страны, якобы сохраняя приверженность широким форматам, камуфлируют свои эгоистичные интересы участием в "закрытых клубах". Он также обратил внимание на методы экономического давления, которые использует Вашингтон в отношении своих иностранных партнеров для отстаивания собственной позиции. "Яркий пример - линия США в отношение Венесуэлы, против которой развязан экономический террор, введены изощренные санкции", - отметил дипломат.