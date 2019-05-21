В Калифорнии сочли политическим решение администрации США отозвать грант штату на $1 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Генеральный прокурор Калифорнии Хавьер Бесера подал иск к Министерству транспорта США, лишившего штат гранта почти в $1 млрд на строительство скоростной железнодорожной магистрали.

Как сообщило во вторник информационное агентство Bloomberg, в документах, поданных в суд Северного округа Калифорнии утверждается, что отзыв гранта - это политический шаг, предпринятый в ответ на попытку властей Калифорнии и ряда других штатов оспорить принятое в феврале решение администрации Трампа о введении режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Поводом для нынешнего иска стало письмо Федерального управления железных дорог, уведомившее 16 мая власти Калифорнии о намерении направить средства, предоставлявшиеся в рамках гранта, на финансирование инфраструктурных проектов в других районах, поскольку первоначальные планы строительства скоростной железнодорожной магистрали от Сан-Франциско до Лос-Анджелеса были изменены.

"Это решение связано с явно враждебным отношением президента Трампа к Калифорнии и тем, что штат оспаривает инициативы президента по строительству стены на границе с Мексикой", - привело агентство Bloomberg выдержку из поданных в суд документов.

В середине февраля Трамп подписал декларацию о введении режима ЧП на южной границе США с тем, чтобы получить средства на возведение или ремонт ограждений на участке границы с Мексикой протяженностью в 376,5 км. Со своей стороны, представители Калифорнии и еще 15 штатов направили в суды иски с целью оспорить решение президента о введении режима чрезвычайного положения (ЧП) на границе.