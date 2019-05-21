Трамп выдвинул кандидатуру Барбары Барретт на пост министра ВВС США

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп во вторник заявил о выдвижении кандидатуры Барбары Барретт на пост министра ВВС США, который покидает Хезер Уилсон. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter.

"Я рад объявить о назначении Барбары Барретт из Аризоны и бывшего председателя [финансируемого правительством исследовательского центра] Aerospace Corporation на пост министра ВВС. Она будет выдающимся министром!" - написал глава государства. Теперь ее кандидатуру должен одобрить Сенат Конгресса.

68-летняя Барретт работала в банковской сфере, бизнесе, а также занимала должность посла США в Финляндии (2008-2009).

В марте Хезер Уилсон подтвердила свое решение уйти в отставку с поста министра ВВС. Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации США сообщило о том, что Уилсон уйдет в отставку 31 мая и возглавит Университет Техаса в Эль-Пасо. По данным Reuters, решение она приняла самостоятельно, давления на нее не оказывалось. По информации американских СМИ, Трамп рассматривал Уилсон в числе возможных кандидатов на пост главы Пентагона вместо сложившего полномочия 1 января Джеймса Мэттиса.

Экс-конгрессмен (республиканец от штата Нью-Мексико, 1998-2009) Уилсон вступила в должность министра ВВС в мае 2017 года. Министр ВВС США - гражданская должность в Пентагоне. В его обязанности входят вопросы повседневной жизни военно-воздушных сил, приобретения оборудования, финансирования.