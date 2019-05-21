Франция и Германия готовы предпринять необходимые усилия для реализации "Минска"

ПАРИЖ, 22 мая. /ТАСС/. Франция и Германия готовы предпринять все необходимые усилия для реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом во вторник сообщили в Елисейском дворце по итогам телефонных переговоров президента России Владимира Путина, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Как отмечается в коммюнике, Макрон и Меркель подчеркнули необходимость "прекращения конфликта на востоке Украины, который влияет на отношения между Россией и Евросоюзом". "[Они] выразили желание, чтобы Россия предприняла необходимые действия, чтобы создать благоприятные условия для диалога, и напомнили об их полной готовности приложить все необходимые усилия для реализации Минских соглашений в рамках нормандского формата", - подчеркнули в администрации французского президента.