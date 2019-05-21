В ОАЭ приветствовали организуемый совместно с США в Манаме форум по Палестине

КАИР, 22 мая. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) приветствовали проведение организуемого совместно с США в конце июня в Манаме экономического форума по Палестине. Об этом, как передает в среду информационное агентство WAM, говорится в заявлении министерства иностранных дел и международного сотрудничества страны.

"ОАЭ приветствуют экономический симпозиум "Мир ради процветания", который будет организован королевством Бахрейн в партнерстве с Соединенными Штатами, и направит на него свою делегацию, - отмечается в коммюнике ведомства. - Поддерживаем все международные усилия, направленные на процветание региона, повышение возможностей экономического роста и облегчение сложных условий, с которыми здесь сталкиваются многие, особенно братский палестинский народ".

В коммюнике подчеркивается, что ОАЭ тем самым "подтверждает свою политическую позицию по поводу создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме". "Отмечаем, что усилия с целью развития и процветания не противоречат этой позиции, а, скорее, способствуют политическим решениям для прочного и всеобъемлющего мира между палестинцами и израильтянами, - говорится в заявлении. - Цели форума заключаются в том, чтобы создать условия для облегчения страданий палестинцев и дать им возможность на достойную жизнь, стабильность и работу в процветающем будущем".

В воскресенье пресс-служба Белого дома сообщила, что США и Бахрейн планируют организовать форум по экономическим аспектам готовящейся Вашингтоном "сделки века" с 25 по 26 июня в Манаме, на котором в том числе будет затронут вопрос о привлечении инвестиций в Палестину. В заявлении подчеркивалось, что на конференции будут обсуждаться возможные пути улучшения экономической ситуации в Палестине, в том числе то, как можно содействовать "быстрому росту частного сектора в стране". В документе не было сказано об ожидаемом составе участников конференции и том, кто будет представлять на мероприятии американскую сторону.

Как заявил в понедельник министр социальных дел Палестины Ахмад Маждалани, палестинские официальные лица не будут участвовать в этом форуме. В свою очередь, премьер Мухаммед Штайе заявил, что консультации с палестинскими властями на данный счет не проводились. В контролирующем сектор Газа ХАМАС призывали все стороны бойкотировать конференцию.