Мадуро призвал военных немедленно задерживать предателей в рядах вооруженных сил

КАРАКАС, 22 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Венесуэлы должны постоянно быть готовы к отражению возможных угроз и сохранять единство в своих рядах. Об этом заявил во вторник президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

"Я говорю всему командному составу, что нужно иметь такую мораль и такую дисциплину, - приводит слова главы государства радиостанция Union Radio. - Быть готовыми 24 часа защищать право на мир. Если появляется предатель, то его немедленно нужно задерживать".

30 апреля на стороне лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо выступила группа военных, после чего по стране в очередной раз прокатились масштабные акции протеста. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, пострадали несколько сотен человек, пятеро погибли. По данным неправительственных организаций, в ходе протестов были задержаны почти 340 человек.

За причастность к провалившемуся мятежу из рядов Вооруженных сил Венесуэлы были уволены 55 человек, в том числе генерал Мануэль Фигера, возглавлявший Боливарианскую службу национальной разведки.