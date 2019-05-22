WP: в налоговой службе считают, что Трамп должен передать Конгрессу свои декларации

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп должен передать Конгрессу свои налоговые декларации, если только он не воспользуется своими исключительными полномочиями, чтобы отказать в предоставлении данной документации. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post, в распоряжении которой оказалась 10-страничная внутренняя записка Службы внутренних доходов (СВД, налоговое ведомство) США.

На прошлой неделе глава Минфина США Стивен Мнучин отказался предоставлять демократам в Палате представителей Конгресса налоговые декларации Трампа.

Однако, как подчеркивается в документе, предоставление данных документов "является обязательным, от министра [финансов] требуется раскрывать [налоговые] декларации и информацию о декларациях, запрошенные председателями" профильных комитетов законодательного органа. В документе говорится, что закон "не позволяет министру действовать по своему усмотрению при раскрытии информации при условии соблюдения установленных законом условий".

Мнучин, отказав законодателям в публикации декларации, аргументировал это решение "отсутствием легитимной законодательной цели". The Washington Post подчеркивает, что записка СВД отклоняет эти доводы. В документе отмечается, что "единственной причиной, по которой служба может отказать комитету, является" использование президентом своих исключительных полномочий для соответствующего отказа. Как поясняет издание, записка была написана прошлой осенью в аппарате главного юрисконсульта СВД.

В понедельник федеральный судья столичного округа Колумбия Амит Мехта отказался удовлетворять требование адвокатов президента США не позволить комитету по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса с помощью повестки получить налоговые декларации Трампа за последние 10 лет.

Налоговые декларации президента

Председатели нескольких комитетов Палаты представителей потребовали предоставить налоговые декларации Трампа за последние годы. Претензии были обращены к фирме Mazars, проверяющей и готовящей финансовую отчетность главы государства и частных предприятий членов его семьи.

Трамп ранее отметил, что не намерен предоставлять свои налоговые декларации. Он заверил, что в отношении принадлежащих ему компаний по-прежнему проводят проверки регулирующие органы. По словам президента, в связи с этим публиковать информацию о налоговых отчислениях нежелательно.

При этом во время предвыборной кампании 2016 года республиканец заявлял о намерении опубликовать налоговые декларации, однако так и не сделал этого. Тогда Трамп также объяснил это проверками в отношении его бизнеса. В мае 2017 года в одном из интервью он заявил, что, возможно, опубликует свои налоговые декларации только после того, как покинет пост президента.