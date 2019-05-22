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СМИ: гражданина Японии осудили в Китае за шпионаж

Японцу назначили шесть лет тюремного заключения

ТОКИО, 22 мая. /ТАСС/. Гражданин Японии приговорен в Китае к шести годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. У него также конфисковано имущество на общую сумму более $7 тыс., сообщил в среду телеканал NHK со ссылкой на свои источники.

По их данным, руководитель базирующегося в Токио "Общества японо-китайских молодежных обменов" Эйдзи Судзуки был арестован в Пекине три года назад по подозрению в "деятельности, наносящей ущерб государственной безопасности". Он стал уже девятым японцем, которому были предъявлены в КНР обвинения в шпионаже с 2015 года, когда было усилено соответствующее законодательство.

Только в нынешнем месяце, сообщает NHK, схожие приговоры были вынесены четверым гражданам Японии. Какие-либо подробности их задержания и противозаконной деятельности не приводятся, отмечает телеканал.

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