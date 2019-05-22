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Ударная авианосная группа ВМС США вышла с базы Йокосука на длительное патрулирование

Авианосец Ronald Reagan позднее примет самолеты палубной авиации

ТОКИО, 22 мая. /ТАСС/. Ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan вышла в среду с базы Йокосука в Токийском заливе для проведения длительного патрулирования в водах региона. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на местные муниципальные власти.

Ronald Reagan позже примет самолеты своей палубной авиации, которые пока размещены на авиабазе Ивакуни на юго-западе главного острова Хонсю. Они проведут учения по посадке и взлету с авианосца в водах у острова Кюсю. О дальнейшем маршруте авианосной группы не сообщается.

В ее состав помимо авианосца Ronald Reagan входят ракетный крейсер и не менее двух ракетных эсминцев. Обычно такое соединение прикрывает ударная атомная подлодка.

Ronald Reagan водоизмещением 101,4 тыс. т - один из крупнейших в мире военных кораблей, он может нести до 90 самолетов и вертолетов разных типов.

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