В результате столкновений в Джакарте погибли шесть человек

СИНГАПУР, 22 мая. /ТАСС/. По крайне мере шесть человек погибли, еще около 200 получили ранения в результате столкновений демонстрантов и полиции в столице Индонезии. Об этом сообщил в среду губернатор Джакарты Анис Басведан, передает новостной портал Detik.

"На данный момент известно о шестерых погибших, более 200 с различными травмами были доставлены в столичные больницы", - отметил градоначальник при посещении одного из медучреждений.

Между тем официальный представитель правоохранительных органов Индонезии Дэди Прасетио подтвердил в интервью телеканалу Kompas, что полицейским, обеспечивающим порядок на митингах, не выдавалось огнестрельное оружие.

По информации Detik, в среду с утра группа демонстрантов забросала камнями станцию метрополитена, центральный район столицы практически полностью перекрыт.

Сторонники оппозиционного кандидата Прабово Субианто провели во вторник в центре Джакарты акцию протеста против результатов президентских выборах, победу на которых одержал действующий глава государства Джоко Видодо. Мирная демонстрация ночью переросла в столкновения с полицией, которая вынуждена была применять слезоточивый газ и водометы. Как сообщила газета The Jakarta Post, протестующие сожгли несколько автомобилей, а также устроили пожар в одном из общежитий, где проживают полицейские.