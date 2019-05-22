В Литве на президентских выборах началось голосование на специальных почтовых пунктах

ВИЛЬНЮС, 22 мая. /ТАСС/. Специальные почтовые пункты открылись в среду в Литве для голосования во втором туре президентских выборов, одновременно с которыми граждане избирают депутатов Европарламента. Об этом сообщила журналистам председатель Главной избирательной комиссии Лаура Матьёшайтите.

"На специальных почтовых пунктах голосование продлится до пятницы", - уточнила она. Голосование в такой форме организуется в больницах, воинских частях, пенитенциарных учреждениях, в учреждениях опеки и некоторых других. Продолжается также начавшееся в понедельник досрочное голосование в помещениях самоуправлений.

Как напомнила комиссия, среда является последним днем, когда избиратели могут подать просьбу о том, чтобы им была предоставлена возможность проголосовать на дому. Голосование на дому для тех, кто по состоянию здоровья не может в воскресенье - в основной день голосования - прийти на избирательные участки, по заранее поданным заявлениям будет организовано в пятницу и субботу.

Из девяти кандидатов, вышедших на старт президентской гонки, во второй тур прошли 44-летняя экс-министр финансов Шимоните и 54-летний экономист Науседа. Они получили соответственно 31,13% и 30,94% голосов. Разница в пользу Шимоните составила всего 5323 голоса. По мнению экспертов, шансы претендентов примерно равны, ожидается напряженная борьба.

Нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте находится на посту второй срок и на третий претендовать не может.

Глава Литовской Республики избирается прямым тайным голосованием граждан сроком на пять лет. Такой же формат голосования за депутатов Европарламента. За Литвой в нем закреплено 11 мест. До 2009 года страну представляли 13 депутатов. Квота балтийской республики уменьшилась после принятия в сообщество новых членов. На 11 мандатов претендуют 302 кандидата от политических партий и общественных избирательных комитетов, то есть почти 30 человек на место.