Reuters: британские лейбористы призвали Мэй не вносить билль о Brexit в парламент

ТАСС, 22 мая. Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании призвала премьер-министра Терезу Мэй не вносить в парламент на голосование законопроект по Brexit. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на заявление лейбористского теневого "министра по вопросам Brexit" Кира Стармера.

"Я искренне считаю, что для премьер министра будет разумным не ставить этот пакет [законодательных мер] на голосование", - приводит агентство слова представителя лейбористов. Он назвал слишком слабыми предложения по нахождению компромисса по Brexit, которые премьер представила Лейбористской партии.

Ранее Reuters сообщило, что премьер направила письмо лидеру лейбористов Джереми Корбину, в котором призвала оппозицию пойти на компромисс и поддержать в парламенте законопроект о выходе страны из ЕС.

"Я продемонстрировала сегодня, что желаю пойти на компромисс, чтобы осуществить Brexit для британского народа", - цитирует Reuters письмо Терезы Мэй. "Законопроект о Brexit - наш последний шанс сделать это", - написала Мэй. "Я призываю вас пойти на компромисс, чтобы обе наши партии достигли того, что обещали в своих манифестах, и восстановили доверие к политике", - написала Мэй Корбину.

Между тем обозреватель британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си Лора Кюннсберг сообщила в среду на своей странице в Twitter, что в рядах депутатов Палаты общин от консервативной партии назревает новая попытка сместить Терезу Мэй с поста партийного лидера до того, как она внесет в парламент законопроект о Brexit.

Британский премьер о вторник представила так называемую новую сделку о Brexit, в которую были включены 10 пунктов, призванных, согласно замыслу, помочь получить поддержку со стороны парламентских партий для реализации намеченного плана по осуществлению выхода страны из Евросоюза. В частности, глава британского правительства пообещала, что депутаты получат право высказаться по вопросу проведения повторного референдума по вопросу Brexit, однако для этого им придется сначала одобрить достигнутое в ходе переговоров с Брюсселем соглашение. Голосование в Палате общин, как было объявлено ранее, должно состояться в период с 3 по 7 июня. Однако лидер лейбористов Джереми Корбин заявил во вторник, что его партия не поддержит соглашение об условиях Brexit с предложенными уступками со стороны премьер-министра.