Власти Украины пообещали России политику "кнута и пряника"

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Украина при президенте Владимире Зеленском в отношении России будет придерживаться политики "кнута и пряника". Об этом заявил глава администрации Зеленского Андрей Богдан.

"Для достижения цели приемлемы все доступные способы. Как мы знаем, есть два способа - кнута и пряника", - сказал он в эфире канала "112 Украина".

Богдан подчеркнул, что Украина готова идти навстречу и мирно разрешать конфликт, однако Москва, по его словам, пока на это не соглашается. Поэтому, считает чиновник, Киев должен "идти и другим путем - кнута". "Просить международное сообщество давить на руководство России, чтобы они все-таки принимали те или иные решения. Делали шаг навстречу нам", - отметил Богдан.

По его словам, призыв президента Зеленского к США об ужесточении санкций против России был ответом на якобы молчание Москвы по инициативам, предложенным Киевом. В частности, Кремль не соглашается на переговоры об освобождении задержанных украинских моряков.

Глава администрации отметил, что Украина посылает "все сигналы" российским властям, но при этом готова к компромиссам.

Ранее Богдан сообщил, что Зеленский планирует инициировать референдум по вопросу переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, соответствующее решение должен принять украинский народ.

В понедельник, 20 мая, состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского, где он заявил, что его первой задачей на посту президента является прекращение огня в Донбассе, а второй - возвращение украинских территорий.