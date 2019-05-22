Фракция "Блок Петра Порошенко" отказалась поддержать изменения в закон о выборах

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Фракция Рады от партии "Блок Петра Порошенко" отказалась поддержать изменения в закон о выборах, инициированные президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил в среду на внеочередном заседании парламента глава фракции Артур Герасимов.

"Предложенные фасадные изменения <...> не только не усовершенствуют избирательное законодательство, а даже ухудшат его", - сказал он, заметив, что "международная практика в демократических странах не предусматривает изменения избирательного законодательства позже чем за год до выборов, а тем более за несколько недель за выборов".

Герасимов также заявил, что предлагаемая "пропорциональная система с закрытыми списками - это большая коррупция". "Поэтому наша партия не будет поддерживать этот законопроект", - заключил он.