Зеленский назначил основателя студии "Квартал 95" заместителем главы СБУ

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил одного из основателей студии "Квартал 95" Ивана Баканова заместителем главы Службы безопасности Украины (СБУ) и начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Указ об этом опубликован в среду на сайте главы государства.

"Назначить Баканова Ивана Геннадьевича первым заместителем главы СБУ - начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ", - говорится в документе.

Юрист Иван Баканов является одним из основателей и руководителей студии "Квартал 95", он также был главой предвыборного штаба Зеленского и учредителем партии "Слуга народа".

Накануне Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который во время выборов был советником Зеленского по юридическим вопросам. Первым заместителем главы администрации президента стал Сергей Трофимов, до назначения работавший продюсером в компании "Студия "Квартал 95", которая занимается производством развлекательных передач. Кроме того, должности заместителя главы администрации президента Украины получили сценарист "Студии "Квартал 95" Юрий Костюк, бывший сотрудник Национального агентства по борьбе с коррупцией Руслан Рябошапка, а также автор предвыборных видео Зеленского Кирилл Тимошенко. Представителем президента в кабинете министров стал Андрей Герус, советник Зеленского в сфере энергетики.