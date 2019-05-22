Премьер Вьетнама заявил, что страна настроена на продвижение сотрудничества с Россией

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Вьетнам настроен на окончательное решение ряда проблем в двусторонних отношениях с РФ, заявил премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук.

"Будет подписано очень много документов в ходе этого визита. Это говорит о том, что вьетнамская сторона настроена на окончательное решение многих проблем, существующих в двусторонних отношениях, а также нашей решимости дальше продвигать двусторонне сотрудничество", - сказал Нгуен Суан Фук на встрече с премьер-министром РФ Димитрием Медведевым.

Он отметил, что вьетнамская сторона готова вывести сотрудничество на более высокий качественный и доверительный уровень.

Медведев также подчеркнул, что пакет документов действительно большой. "Это очень важно, поскольку продвигает наше партнерство, наши добрые и дружественные отношения вперед", - сказал российский премьер.