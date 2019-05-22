В команде Зеленского назвали "неудавшимся разговором" отказ Рады обсуждать его инициативы

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Взаимодействие Верховной рады и президента Украины Владимира Зеленского относительно внеочередных выборов в парламент пока не удается. Об этом в среду заявил представитель главы государства в Раде Руслан Стефанчук, комментируя отказ депутатов включить в повестку дня рассмотрение двух законопроектов Зеленского о выборах.

"Сегодня [депутаты] показали, какое есть доверие и понимание между президентом и Верховной радой, но я надеюсь, что еще есть время, чтобы мы попробовали заставить Верховную раду поработать и предложить новое качество политики <...> Я надеюсь, что будут еще проведены какие-то дополнительные консультации или переговоры, но сегодня мы стали свидетелями того, что пока, к большому сожалению, разговор не удается", - заявил Стефанчук.

По его словам, предложенные Зеленским инициативы являлись тем компромиссом, который был достигнут накануне в ходе его консультаций с главами фракций и депутатских групп парламента, однако Рада нарушила договоренности. "Вчера во время общения был достигнут именно такой компромисс, но компромисс не соблюден", - заявил представитель Зеленского.

Вместе с тем Стефанчук заявил, что не считает сложившуюся ситуацию политическим кризисом между Зеленским и Радой. По его мнению, проблема шире. "Это свидетельствует о политическом кризисе, который есть в стране, и уровне недоверия к тем органам, которые есть", - полагает он.

Ранее в среду Верховная рада на внеочередном заседании, созванном по инициативе нового президента Владимира Зеленского, отказалась рассматривать внесенные им два законопроекта об изменениях в избирательной системе. Так, инициатива Зеленского об изменениях в избирательное законодательство получила в поддержку лишь 92 голоса из 226 необходимых, а о процедуре проведения закупок на нужды избирательной кампании - 127 голосов.