Первый вице-спикер Рады обвинила команду Зеленского в сексизме

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обвинила членов команды нового президента Украины Владимира Зеленского в том, что те позволяют себя "сексистские высказывания" в отношении парламентариев.

"Проинформировала коллег по Верховной раде, что во время консультаций с новоизбранным президентом [состоялись накануне] я остро поставила вопрос недопустимости сексистских высказываний и шуток, которые позволил себе один из его советников-экспертов в отношении Верховной рады", - написала она в Facebook.

Выступая в парламенте, Геращенко вновь вернулась к этой истории, уточнив, что советник Зеленского озвучил непозволительную, по ее мнению, шутку "относительно Верховной рады и украинских женщин". По изложенной ею версии произошедшего, советник позволил себе сравнить Верховную раду с "какой-то возрастной женщиной, которую надо изнасиловать". "Это возмутило миллионы украинцев и украинок", - заявила она.

По сведениям украинских СМИ, обвинения касаются советника Зеленского Дмитрия Разумкова, но смысл сказанного немного искажен. В ходе консультаций один из депутатов якобы задал вопрос, готов ли новый президент "пойти на изнасилование Рады и показать истинное лицо каждой фракции", на что Разумков ответил, что на "изнасилование идти не стоит, да и девушка так себе".