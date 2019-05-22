Во Вьетнаме в два раза сократят парк служебных автомобилей в госучреждениях

ХАНОЙ, 22 мая. /ТАСС/. Правительство Вьетнама заявило о намерении в два раза сократить парк служебного автотранспорта, обслуживающего сотрудников местных госучреждений и организаций.

Как говорится в докладе кабинета министров, представленном Национальному собранию (парламенту) страны, в период 2019-2020 годов власти не будут выделять деньги на приобретение дорогостоящего оборудования, в том числе и автомобилей для министерств и ведомств, одновременно с этим без замены снимая с баланса госучреждений отслужившие свой срок машины. Таким образом, к концу 2020 года общий парк служебного автотранспорта в стране, составляющий сейчас порядка 30 тыс. машин, сократится примерно на 50%. На этот шаг кабмин идет с целью экономии бюджетных средств, которые тратятся на содержание персональных авто.

Согласно обнародованным ранее данным, ежегодно машины для чиновников обходятся госбюджету в сумму - около $450 млн. Эти деньги идут на приобретение бензина, оплату технического обслуживания, услуг водителей, а также других возникающих в процессе эксплуатации транспорта расходов. После оптимизации казенного гаражного хозяйства авто, приобретаемые за бюджетные средства, будут закреплены лишь за руководителями в ранге министра и выше. Остальные чиновники смогут получить дотации на использование в служебных целях такси при четком обосновании такой необходимости.

На оплату деятельности административного аппарата во Вьетнаме ежегодно уходит по разным подсчетам до 20% доходной части бюджета. Чтобы сократить эти расходы, помимо урезания транспортных статей, местным госслужащим теперь предлагается еще экономить электроэнергию и воду в учреждениях, снизить до разумных пределов закупки и использование канцелярских принадлежностей. Кроме того, министерствам и ведомствам в этом году было предписано особо не усердствовать с организацией всевозможных конференций, семинаров и симпозиумов, а также отказаться от проведения любых праздников и корпоративов за служебный счет.