Госдеп: США не могут подтвердить, что в Идлибе на днях применили химоружие

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Администрация США не располагает информацией, которая бы подтверждала выводы о недавнем применении химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Это признал американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри, выступая в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"Мы следим за этим очень внимательно - как и за сообщениями о применении химического оружия. Подтвердить их мы пока не можем. Однако мы за этим следим", - заявил дипломат, комментируя ситуацию в Идлибе. Ранее звучали утверждения о том, что власти Сирии могли применить в Идлибе 19 мая хлор.

Во вторник Госдепартамент предупредил правительство Сирии, что Вашингтон решительно и быстро отреагирует на возможное использование химического оружия. При этом внешнеполитическое ведомство США отвергло сведения о вероятной подготовке провокаций с применением боевых отравляющих веществ силами вооруженной оппозиции Сирии. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в среду журналистам, что Вашингтон демонстративно не реагирует на сигналы Москвы о готовящихся террористами в Сирии провокациях с использованием химического оружия.

Режим прекращения огня

Силы сирийской оппозиции нарушали режим прекращения огня в провинции Идлиб, признал Джеффри.

"Были как атаки со стороны оппозиции, особенно группировки, которую мы считаем террористической - "Хайат Тахрир Аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра", запрещена в России), "ответвления" "Аль-Каиды" (запрещена в России) в Идлибе, - на режим и на расположенную южнее российскую [военную] базу..., так и удары с воздуха, наносившиеся российскими и сирийскими силами, артиллерийские обстрелы", - сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

"Однако [сейчас] речь идет о первом наступлении [на силы боевиков после достижения Москвой и Анкарой договоренности о прекращении огня в Идлибе], которое наблюдается [на протяжении] около двух недель. Оно занимает порядка 74 кв. км территории - не очень много. И вообще-то не в Идлибе, а южнее - на севере провинции Хама", - отметил далее Джеффри.

"В настоящее время, - добавил он, - оппозиция проводит укрепление своих позиций, начала контрнаступление, вернула часть территории за последние 24 часа".

В новость были внесены изменения (18:38 мск) - добавлена информация по тексту.