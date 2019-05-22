Госдеп: Россия может играть важную роль в решении конфликта в Сирии

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Россия может играть важную роль в разрешении конфликта в Сирии и заинтересована не меньше, чем США, в поисках выхода из сложившейся ситуации. Такое мнение выразил американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри, выступая в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"Мы считаем, что Россия может играть важную роль в разрешении этого конфликта - так же, как она ранее играла важную роль в том, чтобы усугубить его", - утверждал он. "Именно по этой причине госсекретарь [США Майкл] Помпео отправился в Сочи, и там с ним встретился президент [России Владимир] Путин, поскольку президент Путин тоже, согласно всему тому, что я слышал по поводу этой встречи, хотел бы найти выход из этого конфликта, поскольку он представляет угрозу и для России", - считает Джеффри.

Встреча президента России Владимира Путина с госсекретарем США Майклом Помпео состоялась 14 мая в Сочи. Это был первый визит Помпео в Россию в качестве руководителя Госдепартамента.