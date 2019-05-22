Главы МИД ОДКБ призвали создать механизм консультаций по безопасности с секретариатом НАТО

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в открытом обращении к главам МИД НАТО призвали создать механизм регулярных консультаций между секретариатами организаций по региональной и европейской безопасности. Текст обращения опубликован в среду на сайте российского дипведомства.

"Обращаемся к министрам иностранных дел государств - членов НАТО с призывом создать механизм регулярных консультаций между секретариатами ОДКБ и НАТО по актуальным вопросам региональной и европейской безопасности", - говорится в документе.

Также министры договорились содействовать развитию контактов с Североатлантическим альянсом в целях создания механизмов предотвращения опасных военных инцидентов.

"[Призываем] содействовать развитию контактов между ОДКБ и НАТО в целях создания механизмов предотвращения опасных военных инцидентов", - указывается в совместном обращении.