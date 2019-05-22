Генассамблея ООН постановила прекратить британское управление островами Чагос

ООН, 22 мая. /ТАСС/. Генассамблея ООН в среду большинством голосов приняла резолюцию о прекращении контроля Великобритании над островами Чагос в Индийском океане. За документ проголосовали 116 стран, включая Россию, против - шесть (в том числе США и несколько африканских государств), воздержались - 56.

"[Генассамблея] с удовлетворением отмечает консультативное заключение Международного суда от 25 февраля 2019 года о правовых последствиях отделения архипелага Чагос от Маврикия в 1965 году", - отмечается в документе. Резолюция "подтверждает в соответствии с консультативным заключением суда, что поскольку отделение архипелага Чагос не было основано на свободном и подлинном волеизъявлении народа Маврикия, процесс деколонизации Маврикия законно завершен не был".

В связи в этим "архипелаг Чагос является неотъемлемой частью территории Маврикия", подчеркивается в тексте. Согласно документу, "Соединенное Королевство обязано прекратить управлять архипелагом Чагос как можно скорее".

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс по итогам заседания заявила журналистам, что разочарована результатами голосования. "Это вопрос двусторонних отношений, то, что он выносится на рассмотрение Генассамблеи, создает печальный прецедент", - констатировала дипломат.

История вопроса

Великобритания в 1965 году отделила архипелаг Чагос от остальной части Маврикия, являвшегося тогда британской колонией. Сам Маврикий три года спустя обрел независимость, однако Чагос остался британской территорией. В 1966 году США арендовали самый большой остров архипелага Диего Гарсиа и построили на нем свою авиабазу. Все 1,5 тыс. жителей архипелага были депортированы.

На протяжении долгих лет бывшие жители Чагоса добиваются права возвращения. Однако в 2016 году МИД Великобритании продлил договор аренды с США до 2036 года и заявил, что изгнанные островитяне не получат права на возвращение на родину.

В 2017 году Маврикий обратился в ООН и добился права на то, чтобы Международный суд ООН выдал свое экспертное заключение по данному вопросу. Решение инстанции не является юридически обязывающим, однако имеет определенный вес в международном праве.

Слушания по этому вопросу прошли в Гааге 3-6 сентября 2018 года. Свою точку зрения высказали в общей сложности представители 22 государств, а также Африканского союза. Как отметил на них маврикийский министр обороны и по делам острова Родригес Анеруд Джагнот, с 1982 по 2017 годы занимавший должности премьер-министра и президента страны, выбор, перед которым был поставлен Маврикий в 1965 году, по сути не был выбором, поскольку в любом случае предусматривал отделение архипелага Чагос. В свою очередь представители Великобритании заявляли, что суд должен отказать в выдаче какого бы то ни было консультативного заключения, а все вопросы между сторонами должны решаться в ходе двусторонних переговоров.