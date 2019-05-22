Профильный комитет Сената Конгресса США утвердил законопроект с санкциями за помощь Сирии

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США в среду утвердил законопроект, предполагающий введение ограничений против Центробанка Сирии и обязывающий американского президента ввести санкции против поддерживающих сирийское правительство лиц и организаций. Об этом говорится в распространенном заявлении старшего демократа комитета Роберта Менендеса (от штата Нью-Джерси).

"Законопроект за авторством председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиота Энгела (демократ от штата Нью-Йорк) направлен на введение новых санкций против сирийского режима [президента Башара] Асада и его сторонников. Он признает важность деятельности по оказанию помощи, поддерживает усилия по документированию военных преступлений и поощряет политическое урегулирование конфликта", - утверждается в заявлении.

Менендес подчеркнул, что ранее внес в Сенат утвержденный в Палате представителей в конце января законопроект.

Об инициативе

Инициатива предусматривает серию различных ограничительных мер в отношении сирийского правительства и тех, кто с ним взаимодействует, а также предполагает создание помех для зарубежных лиц и организаций, которые хотят принять участие в реконструкции разрушенных в ходе конфликта районов Сирии.

В частности, в случае принятия документа министр финансов США должен будет в течение 180 дней принять решение, признавать ли Центробанк Сирии финансовой структурой, занимающейся целенаправленным отмыванием денег и, при условии такого признания, принять специальные меры против ЦБ, предусмотренные финансовым законодательством США.

Помимо этого президент должен будет в течение 180 дней после принятия законопроекта ввести санкции в отношении зарубежных лиц или организаций, которые "сознательно оказывают существенную финансовую, материальную или технологическую помощь правительству Сирии и подконтрольным ему организациям, зарубежным поставщикам оружия, наемникам или военизированным формированиям, действующим на стороне правительства Сирии, России и Ирана", и лицам, против которых уже действуют американские санкции. Также ограничения должны быть введены против тех лиц и структур, которые оказывают поддержку Сирии в производстве энергоресурсов, которые предоставляют авиадетали для военной техники или обслуживают ее.

Кроме того, документ предписывает "сдерживать зарубежные лица и структуры от заключения сделок на осуществление реконструкции" в тех районах Сирии, которые "находятся под контролем Сирии, Ирана и России или в тех районах, где жители вынуждены были покинуть свои дома в результате действий правительств перечисленных стран". Конкретных инструкций по поводу того, как именно должно осуществляться это сдерживание, не указывается.

Теперь документ поступит на рассмотрение Сената полного состава, где в него могут быть внесены коррективы. В случае утверждения верхней палатой законодательного органа инициатива поступит на подпись президенту США.